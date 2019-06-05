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Шоу-бизнес
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5 июня 19, 11:04
Дело Жерара Депардье по изнасилованию закрыли
Жерар Депардье
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Прокуратура Франции закрыла дело в отношении жалобы молодой французской актрисы, которая обвинила французского актера, Жерара Депардье, в изнасиловании.
Прокуратура закрыла дело из-за отсутствия доказательств в поддержку заявления.

Об этом сообщает издание AFP в Twitter.

"Ряд процедур, проведенных в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения как признаки состава преступления", – говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее отмечалось, что инцидент якобы произошел в парижском особняке актера в августе 2018 года. Тогда представитель звезды заявлял, что его клиент невиновен. Адвокат 70-летнего Депардье добавил, что актер не исключает подачу иска по обвинению в клевете на молодую актрису.

Источник: https://telegraf.com.ua
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