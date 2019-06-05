Дело Жерара Депардье по изнасилованию закрыли

Прокуратура закрыла дело из-за отсутствия доказательств в поддержку заявления.





Об этом сообщает издание AFP в Twitter.





"Ряд процедур, проведенных в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения как признаки состава преступления", – говорится в заявлении прокуратуры.





Ранее отмечалось, что инцидент якобы произошел в парижском особняке актера в августе 2018 года. Тогда представитель звезды заявлял, что его клиент невиновен. Адвокат 70-летнего Депардье добавил, что актер не исключает подачу иска по обвинению в клевете на молодую актрису.



