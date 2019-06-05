Певица MARUV посещает психотерапевта

Артистка во время интервью со Славой Деминым призналась, что посещает психотерапевта.





По словам MARUV, ходит она к доктору вместе со своим мужем Александром Корсуном.





"Мы очень сознательные с ним люди, мы ходим к психотерапевту. Мы очень часто занимаемся самоанализом и я, вприниципе, люблю развиваться. Нумерология, астрология и психотерапия - это обо мне", - подчеркнула Аня.





MARUV отметила, что если они с мужем не могут договориться о чем-то, тогда пара идет к психотерапевту. Таким образом, они решают свои семейные проблемы.











