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5 июня 19, 11:09
Певица MARUV посещает психотерапевта
MARUV
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Эпатажная певица MARUV стала гостьей шоу "Слава +", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.
Артистка во время интервью со Славой Деминым призналась, что посещает психотерапевта.

По словам MARUV, ходит она к доктору вместе со своим мужем Александром Корсуном.

"Мы очень сознательные с ним люди, мы ходим к психотерапевту. Мы очень часто занимаемся самоанализом и я, вприниципе, люблю развиваться. Нумерология, астрология и психотерапия - это обо мне", - подчеркнула Аня.

MARUV отметила, что если они с мужем не могут договориться о чем-то, тогда пара идет к психотерапевту. Таким образом, они решают свои семейные проблемы.




Источник: https://telegraf.com.ua
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