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Шоу-бизнес
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5 июня 19, 11:11
Николас Кейдж официально развелся с женой
Николас Кейдж
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Голливудский актер Николас Кейдж поставил окончательную точку в отношениях с 23-летней визажисткой Эрикой Койке.
Их брак продлился всего 4 дня, после которого знаменитый американец подал документы на развод.

Как сообщает издание People, оскароносный актер Николас Кейдж официально разведен. Об этом журналисты узнали из онлайн-отчетов одного из судов штата Невады. Согласно документам, рассмотрение дела состоялось в пятницу, 31 мая, в округе Кларк.

Никаких спорных вопросов в суде не возникало, ведь брак Николаса Кейджа и Эрики Койке длился всего 4 дня. Актер убеждал в заявлении, что решение о женитьбе было спонтанным и необдуманным, а на время заключения брака он находился под действием алкоголя. Затем служитель Фемиды удовлетворительным иск голливудской знаменитости.

Пока неизвестно, получила ли Эрика Койке желаемую денежную компенсацию при разводе.



Источник: https://telegraf.com.ua
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