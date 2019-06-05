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Шоу-бизнес
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5 июня 19, 11:14
Дэвиду Бекхэму не нравится девушка его сына
Дэвид Бекхэм
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Семья Бекхэмов не на шутку обеспокоена новыми отношениями 20-летнего Бруклина с моделью Ханой Кросс.
Из-за скандальных новостей в СМИ и постоянных ссор экс-футболист Дэвид Бекхэм настойчиво советует сыну прекратить роман с девушкой. Кроме этого, красавица стала нежелательным гостем на их семейных праздниках.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на инсайдеров. Причиной для беспокойства звездных родителей стал инцидент во время Каннского кинофестиваля. В ресторане французского отеля Бруклин и Хана публично выясняли отношения, в пылу модель набросилась на фотографа с кулаками, а все СМИ пестрели резонансной новостью.



"Дэвид тесно связан с Бруклином, и они с Викторией очень переживают из-за его ссоры с Ханой. Дэвид хочет, чтобы Бруклин серьезно задумался над тем, есть ли у него будущее с любимой", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, экс-футболист попросил своего сына не приходить на семейные праздники с Ханой Кросс. Именно поэтому во время отдыха в Майами на фото появились все члены семьи Бекхэмов, а Бруклин счастливо позировал без модели.

"Дэвид попросил Бруклина провести время с семьей. Он хотел понять, что происходит в его голове и помочь. Он знает, что любовь в юном возрасте может быть очень жестокой, и не хочет, чтобы эти публичные выяснения отношений происходили на регулярной основе. Дэвид старается вести себя спокойно и хочет дать Бруклину несколько советов. Но всем сейчас совершенно ясно, что Дэвид не сторонник Ханы", – добавил инсайдер.

Источник: https://telegraf.com.ua
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