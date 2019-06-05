"Рабыня Изаура" показала фигуру в облегающем боди (ФОТО)

Больше 40 лет прошло с тех пор, как на экраны вышла первая серия сериала "Рабыня Изаура", а главную героиню истории, которую сыграла актриса Луселия Сантос, многие понят до сих пор. Именно поэтому ее новое фото, где она позирует в весьма смелом образе, не осталось без внимания.





Так, недавно на своей странице в Instagram 62-летняя актриса поделилась снимками с недавней фотосессии, где позирует в образе танцовщицы кабаре: облегающее боди, насыщенный макияж с красными губами, чулки в сеточку и обувь на высоких каблуках. Как оказалось, в таком образе актриса играет одну из ролей в театральном проекте, стилизованном под кабаре. И она не побоялась появиться на публике в столь смелом наряде. Но, согласитесь, для своего возраста Люселия выглядит великолепно даже в боди!



























