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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 июня 19, 11:34
Слава Каминская и ее муж подают на развод
Слава Каминская
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Даже самое теплое фото в Instagram не может заверить в том, что в отношениях все гладко.
Новость о том, что 34-летняя Слава Каминская разводится со своим 34-летним мужем Эдгаром, с которым состояла в браке с 2014 года, по-настоящему шокировала украинский шоу-бизнес. У Славы Каминской с Эдгаром есть двое совместных детей.

Расторжение брака запланировано на 12 июня, хотя документы были поданы еще 19 апреля.

Эта новость стала настоящей сенсацией. Подписчики отказывались в это верить, так как на Пасху Эдгар Каминский опубликовал в своем Instagram фото своей милой и счастливой семьи.

Но пара никак не стала комментировать эту ситуацию.

Сегодня же Слава Каминская поделилась грустным постом в Instagram, под которым подписчики начали утешать певицу.

Трудно было предположить, что в отношениях Славы и Эдгара могли быть серьезные проблемы. Никаких явных признаков не было и всем казалось, что Слава и Эдгар Каминские - одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе.

Источник: https://telegraf.com.ua
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