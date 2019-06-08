Vogue опубликовал фотографии со свадьбы Идриса Эльбы

46-летний британский актер Идрис Эльба, который играл роль Геймдалла в кинотрилогии "Тор", женился в третий раз на канадской модели Сабрине Доуру.





Модный глянец Vogue опубликовал свадебные фото молодоженов и все подробности этого прекрасного события. Более того, звездные молодожены украсили обложку всемирно известного журнала. На фотографиях влюбленные обнимают друг друга.













Для особенного торжества Сабрина выбрала два шикарных платья от американского дизайнера Веры Вонг. А Идрис надел классический черный костюм от британского дизайнера Освальд Боатенг.













Напомним, что знаменитости познакомились во время съемок драмы "Между нами горы". Тогда Эльба рассказал в одном из интервью, что уже тогда влюбиться.





"Мы буквально неразлучны с тех пор, как встретились. Это была любовь с первого взгляда", - признавался актер.





Интересно, что до этого Идрис говорил, что после своего горького опыта в отношениях он больше не собирается женится, но красотка Сабрина все же смогла изменить его решение.











