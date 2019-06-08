Венсан Кассель и Тина Кунаки на прогулке с дочерью

Однако это не значит, что пара безвылазно сидит дома: нет, супругам удается гулять, встречаться с друзьями и устраивать романтические свидания, а Тина и вовсе уже вернулась к светской жизни — Каннский кинофестиваль модель в этом году пропускать не стала. Правда, свой график звезды строят так, чтобы маленькую дочку можно было брать с собой.





Сейчас знаменитости отдыхают в Малибу, где их и засняли на днях папарацци. Фото были сделаны во время ланча пары: Тина и Венсан вместе с няней обедали в кафе, пока дочка мирно спала в коляске. Увы, вскоре ребенок проснулся и расплакался. Попытки отца и няни успокоить девочку успехом не увенчались, и на помощь поспешила мама: Тина забрала дочку у помощницы, и вскоре Амазони снова заснула. Ну а семья решила вернуться домой, предварительно заскочив в магазин за продуктами.



















