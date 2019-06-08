Вера Брежнева прокомментировала слухи об изменах мужа

На днях в СМИ распространились слухи о том, что продюсер Константин Меладзе изменяет своей жене - украинской певице Вере Брежневой. Якобы во время одной из вечеринок Меладзе застукали целующим грудь неизвестной блондинки.





Вера Брежнева отнеслась к таким сплетням с иронией и сообщила в своём Instagram-аккаунте, что всё это время муж помогал ей снимать клип, а не развлекался с девушками.





Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видеоработу. И когда он все успевает..?! Хотя... и #ЯнеСвятая

написала Вера Брежнева, раскрыв поклонникам название клипа, который они снимали ("Я не святая").











