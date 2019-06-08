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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 июня 19, 12:09
Вера Брежнева прокомментировала слухи об изменах мужа
Вера Брежнева
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Певица с иронией отнеслась к сплетням.
На днях в СМИ распространились слухи о том, что продюсер Константин Меладзе изменяет своей жене - украинской певице Вере Брежневой. Якобы во время одной из вечеринок Меладзе застукали целующим грудь неизвестной блондинки.

Вера Брежнева отнеслась к таким сплетням с иронией и сообщила в своём Instagram-аккаунте, что всё это время муж помогал ей снимать клип, а не развлекался с девушками.

Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видеоработу. И когда он все успевает..?! Хотя... и #ЯнеСвятая
написала Вера Брежнева, раскрыв поклонникам название клипа, который они снимали ("Я не святая").

Источник: https://glamurchik.tochka.net


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