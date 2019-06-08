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6 июня 19, 12:48
Катя Осадчая показала отца (ФОТО)
Катя Осадчая
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Телеведущая поздравила отца с днем рождения.
35-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая часто публикует фото со съемок, а также со своим супругом Юрием Горбуновым. Однако показывать остальных членов семьи звезда не спешит. Младшему сыну Ивану уже два года, а Катя Осадчая и Юрий Горбунов до сих пор скрывают его лицо от публики. 

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Родителей Катя Осадчая тоже показывает редко. Однако в честь дня рождения отца телеведущая уже по традиции публикует фото с ним и оставляет трогательное поздравление. Катя Осадчая признается, что похожа на отца не только внешне.

"Папа, с днем рождения! Мы похожи и внешне, и по характеру, вижу цель, не вижу препятствий, это о нас :) Многая лета!", – написала Катя Осадчая.



Отметим, отцу Кати Осадчей Александру исполнилось 72 года. Под фото подписчики присоединились к поздравлениям и оставили множество комментариев о том, что отец и дочь безумно похожи: "Всего самого наилучшего папочке, вы похожи действительно", "Как только увидела фото, сразу подумала, что это ваш отец. Очень похожи".

Источник: https://www.segodnya.ua
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