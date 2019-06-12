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11 июня 19, 17:46
Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод
Эдгар Каминский
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Известный врач впервые прокомментировал скандальные слухи.
Знаменитый в Украине пластический хирург Эдгар Каминский разводится со своей женой и участницей группы "НеАнгелы". 

Новость о вероятном разводе Славы из "НеАнгелов" и Эдгара Каминского взорвала сеть около недели назад. На официальном сайте Подольского районного суда появилось заявление, искателем которого является знаменитый пластический хирург.

Собрание, на котором будет рассматриваться расторжение брака, состоится в среду, 12 июня. За время, пока в сети бурно обсуждают расставание звездной пары, они не дали ни одного официального комментария представителям СМИ. Однако за день до встречи в суде со своей женой и известной певицей Славой Каминской ее муж опубликовал фото с сыном на своей странице в Instagram, трогательно прокомментировав его. 

Самые добрые и искренние эмоции – детские. Желаем всем хорошего настроения. Помните – все к лучшему, – написал Эдгар Каминский.

Источник: https://telegraf.com.ua
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