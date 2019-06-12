Владимир и Елена Остапчук впервые показали сына

Украинский телеведущий Владимир Остапчук впервые показал полуторогодовалого сына Эвана-Александра.





Топовый украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук делает невероятные успехи в карьере: ведет масштабные национальные и частные мероприятия, активно снимает видео для своего YouTube-канала, которые взрывают интернет, выступает со стендами в Канаде. Так, звездный телеведущий снялся для обложки Viva!.





В нем семья наконец решила познакомить мир с малышом и показала его лицо. В интервью Владимир рассказал, как в 26 лет молодой преподаватель английского из Умани решился кардинально изменить свою жизнь, последовал за мечтой и куда она его привела.





Сейчас Владимир и его семья живет на две страны: Украину и Канаду. Он очень востребованный ведущий на родине, но и в Канаде не сидит без дела: благодаря тонкому чувству юмора, умению подмечать различные социальные изменения и прицельно шутить над ними, Владимир выступает со стендапами. В интервью он рассказал, как ему удается добиваться успеха в этом жанре, когда перед ним аудитория с абсолютно разным культурным бэкграундом.





Путь Владимира к карьере шоумена был не совсем прост, ведь образование он получил педагогическое. Главный совет, которым Владимир поделился с Viva!:





"Меняйте что-то! Все, что вам нравится, рано или поздно начнет приносить деньги и все остальное. Возникнет магия, поверьте!"





Владимир также рассказал истории из жизни ведущего и о знакомстве с Кристиной Агилерой. Сегодня шоумен проводит множество мероприятий в Украине и за ее пределами. В его графике ивенты во Франции, Италии и Греции. Но несмотря на это, главный приоритет Владимира – воспитание чудесных детей.











