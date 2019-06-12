Дочь Шварценеггера поделилась впечатлениями от свадьбы

Теперь Кэтрин решила поделиться впечатлениями от важного события.





Кэтрин Шварценеггер и актер Крис Прэтт поженились. Свадебная церемония была закрытой, но несколько фотографий все же просочились в Сеть. А сегодня новоиспеченная жена подтвердила информацию.





Так, Кэтрин в Инстаграм порадовала фанов очаровательным фото с мужем. Для мероприятия она выбрала нежное платье, а Крис — классический смокинг. Наряды для пары создал глава дома моды Giorgio Armani.





Также дочь знаменитого "Терминатора" поделилась впечатлениями от самого важного события в жизни.





Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашим семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально. Мы чувствуем себя настолько счастливыми, чтобы начать эту новую главу нашей жизни. Мы так благодарны нашим семьям и нашим друзьям, которые стояли с нами, и благодарны Армани, который создал для меня платье, и идеальный костюм для Криса. Этим утром мы не чувствуем ничего, кроме благословения.





К слову, церемония проходила в тесном кругу. На свадьбе присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары.



















