Первые подробности свадьбы Дженнифер Лоуренс

Американская оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж за своего бойфренда Кука Марони.





Голливудская красотка Дженнифер Лоуренс — одна из самых успешных молодых актрис западного шоубиза. К своим 28-ми годам девушка успела сняться в 30-ти фильмах, а также получить несколько номинаций на Оскар. Больше всего Джен полюбилась зрителям благодаря франшизам Голодные игры и Люди Х, где сыграла главных женских персонажей.





Также актриса стала любимицей публики благодаря своему бунтарскому настрою, ведь именно она никогда не стесняется в высказываниях, а также любит "почудить" даже на престижных премиях.





На днях в западных СМИ появилась новая информация о том, как пройдет свадьба возлюбленных. Издание Entertainment Tonight пообщалось с инсайдером, который рассказал пару подробностей о предстоящем торжестве.





"Скорее всего свадьба состоится в Нью-Йорке. Но это еще не окончательное решение. Они все держат в секрете, потому что приватность для этой пары очень важна. Они скромные, не любят лишнего шума, и поэтому всеми силами хотят избежать претенциозной атмосферы, которая часто бывает на свадьбах, — рассказал инсайдер. — Главное для них – разделить любовь с друзьями и семьей и поделиться своим счастьем с самыми близкими".



