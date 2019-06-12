Вячеслав Узелков показал фото с детьми

Украинский тренер Вячеслав Узелков после развода опубликовал фото с дочерью и сыном.





В 2018 году Марина Боржемская развелась со своим мужем Вячеславом Узелковым, тренером четырех сезонов "Зважених та щасливих". Это стало настоящим шоком для украинцев, которые восхищались гармонией в семье звезд.





"Мы снова вместе. Мы счастливы. Моя радость", – написал Узелков.













"Слава, почему раньше не ценил свою семью? Вот от любящего мужа жена никогда не пойдет. Надо было нежность и любовь проявлять, а не кричать глупо", "И Марина, и Слава очень классные. И неважно, что у них там случилось, это их личное. Зачем судить и осуждать их!!!", "Слава, самое главное – сохранить теплые отношения с Мариной. Она – мамочка ваших деток и это самое важное. А у вас будет все супер", "Смотря на лица деток, и так понятно, что они счастливы! Это самое главное. А тетя Марина с дядей Славиком сами разберутся, взрослые уже…" – комментируют поклонники.



