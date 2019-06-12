Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.77
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.92
USD
26.43
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 июня 19, 13:32
Вячеслав Узелков показал фото с детьми
Вячеслав Узелков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Узелков впервые за долгое время показал фотографию со своими детьми Робером и Оливией.
Украинский тренер Вячеслав Узелков после развода опубликовал фото с дочерью и сыном.

В 2018 году Марина Боржемская развелась со своим мужем Вячеславом Узелковым, тренером четырех сезонов "Зважених та щасливих". Это стало настоящим шоком для украинцев, которые восхищались гармонией в семье звезд.

"Мы снова вместе. Мы счастливы. Моя радость", – написал Узелков. 



"Слава, почему раньше не ценил свою семью? Вот от любящего мужа жена никогда не пойдет. Надо было нежность и любовь проявлять, а не кричать глупо", "И Марина, и Слава очень классные. И неважно, что у них там случилось, это их личное. Зачем судить и осуждать их!!!", "Слава, самое главное – сохранить теплые отношения с Мариной. Она – мамочка ваших деток и это самое важное. А у вас будет все супер", "Смотря на лица деток, и так понятно, что они счастливы! Это самое главное. А тетя Марина с дядей Славиком сами разберутся, взрослые уже…" – комментируют поклонники.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Узелков разместил в сети недвусмысленный пост о разводе.ФОТО
Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
Ким Кардашьян готовится в четвертый раз стать мамой
Анастасия Заворотнюк поделилась фото с мужем и тремя детьми
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Первые подробности свадьбы Дженнифер Лоуренс
Лента новостей