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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 июня 19, 16:49
Принц Гарри блеснул на благотворительном концерте
Принц Гарри
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Пока Меган Маркл сидит в декрете с новорожденным сыном Арчи, ее супруг принц Гарри продолжает выполнять королевские обязанности.
И новый выход герцога не заставил себя ждать. 

Недавно принц Гарри рассекретил редкое фото с Меган Маркл, а теперь совершил очередной официальный выход. Минувшим днем герцог посетил благотворительную вечеринку в честь сбора средств для ВИЧ-инфицированных людей и больных СПИДом.

Мероприятие проходило в Лондоне и собрало множество знаменитостей. Так, одной из главных гостей вечера стала популярная британская певица Рита Ора.

Муж Меган встретил звезду с почетом и обнял ее, как давнюю подругу. К слову, средства, собранные на торжестве, будут переданы в благотворительный фонд под названием Sentebale. Одним из основателей организации является сам принц Гарри.







Источник: https://kinoafisha.ua
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