Принц Гарри блеснул на благотворительном концерте

И новый выход герцога не заставил себя ждать.





Недавно принц Гарри рассекретил редкое фото с Меган Маркл, а теперь совершил очередной официальный выход. Минувшим днем герцог посетил благотворительную вечеринку в честь сбора средств для ВИЧ-инфицированных людей и больных СПИДом.





Мероприятие проходило в Лондоне и собрало множество знаменитостей. Так, одной из главных гостей вечера стала популярная британская певица Рита Ора.





Муж Меган встретил звезду с почетом и обнял ее, как давнюю подругу. К слову, средства, собранные на торжестве, будут переданы в благотворительный фонд под названием Sentebale. Одним из основателей организации является сам принц Гарри.



























