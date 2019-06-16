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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 июня 19, 16:51
Кэтрин Зета-Джонс похвасталась стройной фигурой
Кэтрин Зета-Джонс
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Кэтрин Зета-Джонс давно не радует поклонников новыми рабочими проектами, зато на ее странице в Instagram регулярно появляются фото.
Многие из них демонстрируют стройность и поистине неувядающую красоту знаменитой голливудской звезды.

Пару дней назад она показала яркий летний образ. Кэтрин позирует в белом длинном платье с цветочным принтом нежных оттенков. Дополнили его роскошная укладка и макияж в нюдовых тонах. "Скоро летние дни – это просто повод, чтобы носить мой @casazetajones платье везде", – написала Кэтрин.

К слову, Casa Zeta-Jones – это бренд вещей для дома, созданный актрисой. А несколько часов назад на ее странице появился новый образ.

Кэтрин демонстрирует стильный вечерний лук: она примерила маленькое черное платье, украшенное сверху кружевом. На ногах у нее красуются туфли на невысоком каблуке, волосы уложены в романтичную укладку-волну, а на лице – неброский макияж. Такой наряд сделал ее и без того стройную фигуру просто миниатюрной, а образ – свежим и молодым. На этом фото она также рекламирует товары для дома своей марки. Но поклонники акцентировали внимание больше на внешности звезды.





Источник: https://kinoafisha.ua/
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