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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 июня 19, 16:54
Леди Гага резко прокомментировала роман с Брэдли Купером
Леди ГаГа
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На фоне громкого расставания модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера еще больше появилось сплетней касательно романа между ним и певицей Леди Гагой.
Причем звезда неоднократно отвергала подобные слухи и утверждала, что их связывают сугубо творческие отношения.

Но во время своего концерта в Лас-Вегасе нервы Леди Гаги, видимо, были на пределе. Как сообщает газета The Sun, когда кто-то из поклонников выкрикнул вопрос "А где Брэдли?", певица в ответ неприлично выругалась прямо в микрофон.

"И еще одно. Будьте добры или идите на х*", - раздраженно ответила Гага как раз перед тем, как исполнить песню "Shallow" – саундтрек к фильму "Рождение звезды", в котором они с Купером сыграли влюбленную пару.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Леди Гага рассталась с женихом из-за его ревности. Однако, ходили слухи, что у нее роман с актером и режиссером Брэдли Купером. Все началось с того момента, когда главные герои фильма "Звезда родилась" на церемонии вручения "Оскар" трогательно вместе исполнили саундтрек к киноленте "Shallow".

Источник: https://kinoafisha.ua
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