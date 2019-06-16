Леди Гага резко прокомментировала роман с Брэдли Купером

Причем звезда неоднократно отвергала подобные слухи и утверждала, что их связывают сугубо творческие отношения.





Но во время своего концерта в Лас-Вегасе нервы Леди Гаги, видимо, были на пределе. Как сообщает газета The Sun, когда кто-то из поклонников выкрикнул вопрос "А где Брэдли?", певица в ответ неприлично выругалась прямо в микрофон.





"И еще одно. Будьте добры или идите на х*", - раздраженно ответила Гага как раз перед тем, как исполнить песню "Shallow" – саундтрек к фильму "Рождение звезды", в котором они с Купером сыграли влюбленную пару.





Напомним, ранее СМИ писали о том, что Леди Гага рассталась с женихом из-за его ревности. Однако, ходили слухи, что у нее роман с актером и режиссером Брэдли Купером. Все началось с того момента, когда главные герои фильма "Звезда родилась" на церемонии вручения "Оскар" трогательно вместе исполнили саундтрек к киноленте "Shallow".



