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20 июня 19, 16:38
Селена Гомес удалила приложение Instagram
Селена Гомес
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Последняя фотография Селены Гомес на странице датирована 9 июня.
Недолго Селена Гомес радовала своих фанатов активной социальной жизнью и насыщенным графиком. После возвращения в сеть интернет и выхода из психиатрической больницы певица и актриса снова заявила о депрессии.

Несмотря на то, что Селена Гомес является одной из самых популярных звезд в Instagram и за ее страницей следят больше 150 миллионов человек, это не мешает ей брать длинные паузы в социальной жизни.

Несколько месяцев назад она сообщила, что не будет публиковать фотографии и будет проходить курс терапии в психиатрической больнице. Впоследствии она вернулась к нормальной жизни с несколькими премьерами, после которых опять впала в депрессию. 

Как сообщают на сайте издания The Sun, певица заявила, что социальные сети плохо влияют на ее ментальное здоровье, а также заставляют быть не такой, как она есть на самом деле. Именно из-за этого она удалила мобильное приложение со своего смартфона. По словам Селены Гомес, социальные сети создают опасность для тех, кто слишком сильно увлекается виртуальным миром. А также она отметила, что ее смущают негативные комментарии хейтеров относительно ее фотографий.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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