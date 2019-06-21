Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.33
RUB
0.41
EUR
29.80
USD
26.35
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 июня 19, 16:40
Ольга Сумская показала откровенное декольте (ФОТО)
Ольга Сумская
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На этот раз артистка превзошла сама себя и опубликовала крайне пикантный снимок из гримерки.
Актриса Ольга Сумская восхитила фанатов откровенным нарядом.

Знаменитая актриса театра и кино Ольга Сумская активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram. Звезда частенько радует поклонников провокационными фотографиями из личного архива: без макияжа, на отдыхе и прочими.

Ольга предстала перед поклонниками в наряде с очень глубоким декольте. Она позировала в черной блузе, вырез которой подчеркивал пышную грудь Сумской. Горячее фото произвело фурор в Сети: и шокировало, и восхитило фанатов одновременно.



В комментариях на Ольгу Сумскую посыпались многочисленные восторженные комплименты. Фолловеры признали 52-летнюю актрису секс-символом современности. По мнению зрителей, с ней не сравнится даже певица Настя Каменских и ее "попа как у Ким". 

"Секси", "Просто ВАУ", "Вы лушая! Женщина с большим талантом и глубоким сердцем. Вот так мы Вас чувствуем по ту сторону экрана. Счастья и любви", "Ольга вы как всегда прекрасно выглядете. Олицотворение женской красоты Украинского кинематографа", "Смело, влияние весны!", "Роковая женщина", "Эх, Богиня", "Ольга, Вы очень красивая, восхищаюсь вашей красотой", "Какая красивая!!", "Ух! какое декольте", "Вы как хорошее вино, со временем только вкуснее,красивее и лучше!" — пишут Ольге.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Поклонники оценили новое селфи Ольги Сумской
Ольга Сумская поучаствовала в романтической фотосъемке
Глубокое декольте Ольги Сумской вызвало обсуждение в Сети
Ольга Сумская поделилась новыми фотографиями
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Принц Уильям снял обручальное кольцо
noimage«Человек-паук» в исполнении Тома Холланда снялся в рекламе
noimageВакансия от студии "95 квартала": нужен человек с хрипотцой
noimageВ семье Талы Калатай ожидается пополнение
noimageДженнифер Энистон готова к новым отношениям
Лента новостей