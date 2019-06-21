Вакансия от студии "95 квартала": нужен человек с хрипотцой

Студия "Квартал 95" объявила конкурс на лучшего актера, который будет пародировать основателя студии, ныне действующего Президента Украины Владимира Зеленского.





"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", - говорится в сообщении.





Принять участие в конкурсе может каждый, главное - продемонстрировать хриплый голос.





"Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, так что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента, присылайте свое видео по адресу: zeparodist@ukr.net", - добавляется в сообщении.





Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего Квартала". Требования к конкурсному видео: хронометраж 1-3 минуты, горизонтальная съемка, четкая картинка и звук.





Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский до второй тур выборов участвовал в концертах собственной студии "Квартал 95". После инаугурации он также выходил на сцену проекта "Лига смеха", чтобы поздравить зрителей и передать право вести программу своему коллеге Евгению Кошевому.



