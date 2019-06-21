«Человек-паук» в исполнении Тома Холланда снялся в рекламе

По сюжету ролика Питер Паркер и его друг Нед приходят на школьную «Научную выставку», чтобы представить свое высокотехнологичное изобретение. Однако уровень разработок других школьников оказывается настолько высоким, что друзьям приходится идти на хитрость и выпрашивать в «Щите» продвинутый электромобиль с мощностью 590 л.с., разгоном до «сотни» за 3,5 с, батареей на 90 кВтч и запасом хода 400 км.

Помимо Audi e-tron GT, в грядущем фильме Spider-Man: Far From Home появятся Audi A7, Audi Q8 и электрокроссовер Audi e-tron.

Отметим, что это не первый раз, когда актуальный исполнитель роли Спайдермена Том Холланд садится за руль Audi — два года назад он сдавал на права в беспилотном Audi A8 «Железного Человека» Тони Старка.