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20 июня 19, 17:02
Принц Уильям снял обручальное кольцо
Принц Уильям
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В очередной раз поклонники королевской семьи заговорили об этом в ходе последнего появления Уильяма на публике.
Внимательные жители Британии и поклонники королевской семьи обратили внимание на тот факт, что принц Уильям снял обручальное кольцо. Поговаривают, последний раз с кольцом на безымянном пальце его видели едва ли не в день свадьбы.

Как пишет Hollywood Life, журналисты поинтересовались у представителей королевской семьи, что же заставило принца снять кольцо. Причиной оказались некие "личные предпочтения" Уильяма.

Разговоры о руке принца без обручального кольца возникали в соцсетях уже неоднократно.

Обратившись с вопросом к представителям дворца, журналисты получили довольно краткий ответ: "Это личные предпочтения герцогов".

Получив такой ответ, некоторые пользователи соцсетей удивились таким "предпочтениям", некоторые же обрадовались, что речь не идет о конфликте принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Наряду с этим некоторые привели в пример младшего брата монаршей особы - принца Гарри. Со дня свадьбы молодой отец не снимает украшение, которым скрепил свои отношения с актрисой Меган Маркл.

Источник: https://telegraf.com.ua
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