Ева Лонгория поделилась снимками с крестин годовалого сына

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.





"Вау, что за уикенд у нас выдался! Спасибо каждому, кто помог нам отпраздновать первый день рождения и крестины Санти! Так много людей любят нашего сладкого мальчика — это настоящее благословение! Год позади, впереди — много приключений #малышБастон #мамаустала", — написала Ева Лонгория.





В Instastories Ева Лонгория показала, как прошли крестины Сантьяго. Актриса опубликовала несколько фотографий с крёстными малыша, а также забавный кадр, на котором Сантьяго копает ножкой свой праздничный торт.



















