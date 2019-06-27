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26 июня 19, 14:10
Ева Лонгория поделилась снимками с крестин годовалого сына
Ева Лонгория
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Актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", крестила своего годовалого сына Сантьяго.
Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вау, что за уикенд у нас выдался! Спасибо каждому, кто помог нам отпраздновать первый день рождения и крестины Санти! Так много людей любят нашего сладкого мальчика — это настоящее благословение! Год позади, впереди — много приключений #малышБастон #мамаустала", — написала Ева Лонгория.

В Instastories Ева Лонгория показала, как прошли крестины Сантьяго. Актриса опубликовала несколько фотографий с крёстными малыша, а также забавный кадр, на котором Сантьяго копает ножкой свой праздничный торт.





Источник: https://kinoafisha.ua
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