Валентин Гафт винит себя в смерти дочки

Валентину Гафту 83 года. За это время актер пережил множество трагедий и личных драм. Два первых брака закончились для Гафта разводами. И только в третьем браке с Ольгой Остроумовой актер обрел личное счастье.





Самым тяжелым был для Гафта 2002 год, тогда его единственная дочь Ольга, которой не было и 30-ти лет, покончила с собой. Пережить трагедию Валентину помогла его жена. Однако мужчина до сих пор винит себя в случившемся.













"Я с ней до сих пор часто разговариваю. Я перед ней виноват", - заявил в интервью актер.





За последние годы Гафт потерял близкого друга Олега Табакова, также ушла из жизни первая супруга актера Елена Изергина. Сам Гафт страдает болезнью Паркинсона, но продолжает играть на сцене. Актер знает, что его жизнь подходит к концу, поэтому благодарен Богу за каждый новый день. Гафт утверждает, что готов к смерти и не боится ее.



