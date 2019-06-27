Ирина Шейк на шопинге с мамой в Нью-Йорке (ФОТО)

Сестра Татьяна вместе с детьми приезжает к ней в гости в США, но чаще Ирина попадает в объективы папарацци с мамой Ольгой Шайхлисламовой. Сегодня фотографы как раз запечатлели их в районе Сохо в Нью-Йорке.





Мама и дочь отправились вдвоем за покупками. Ирина, которая в последнее время редко улыбается в объектив, была в отличном настроении и не скрывала это. Шейк надела удобные джинсы, ботинки и топ.













Свою двухлетнюю дочь Лею она, вероятно, оставила с няней или с отцом (44-летний Брэдли Купер после расставания с Шейк не перестал общаться с дочерью, а продолжил принимать участие в ее воспитании). По словам инсайдеров, родители девочки решили разделить опеку над ней и вместе принимать решения, касающиеся общего ребенка.





Источники из окружения Шейк и Купера сообщили, что после расставания они оба готовы к новому этапу в жизни и новым отношениям.



