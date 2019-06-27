Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.75
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 июня 19, 14:15
Ирина Шейк на шопинге с мамой в Нью-Йорке (ФОТО)
Ирина Шейк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
33-летняя Ирина Шейк не теряет связь со своей семьей, живущей в России.
Сестра Татьяна вместе с детьми приезжает к ней в гости в США, но чаще Ирина попадает в объективы папарацци с мамой Ольгой Шайхлисламовой. Сегодня фотографы как раз запечатлели их в районе Сохо в Нью-Йорке.

Мама и дочь отправились вдвоем за покупками. Ирина, которая в последнее время редко улыбается в объектив, была в отличном настроении и не скрывала это. Шейк надела удобные джинсы, ботинки и топ.



Свою двухлетнюю дочь Лею она, вероятно, оставила с няней или с отцом (44-летний Брэдли Купер после расставания с Шейк не перестал общаться с дочерью, а продолжил принимать участие в ее воспитании). По словам инсайдеров, родители девочки решили разделить опеку над ней и вместе принимать решения, касающиеся общего ребенка.

Источники из окружения Шейк и Купера сообщили, что после расставания они оба готовы к новому этапу в жизни и новым отношениям.

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Леди Гага удивила фанатов новым эпатажным образом
Ума Турман привела на красную дорожку 20-летнюю дочь
Меган Маркл устроила вечеринку baby shower в Нью-Йорке
Тина Кароль на улицах Нью-Йорка (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Анджелина Джоли потеряла сознание из-за истощения
noimageВне конкуренции: Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл
noimageИзвестно, когда состоится свадьба Орландо Блума и Кэти Перри
noimageОля Цибульская объяснила, почему скрывает мужа
noimageВ Сети обсуждают беременность Насти Каменских
Лента новостей