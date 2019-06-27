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Шоу-бизнес
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27 июня 19, 13:12
В Сети обсуждают беременность Насти Каменских
Настя Каменских
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Подписчики звезды массово пишут в комментариях под новым фото певицы о ее положении.
Известная украинская певица Настя Каменских, недавно вышедшая замуж, опубликовал на своей странице в Instagram новое фото. Поклонники звезды принялись обсуждать ее возможную беременность.

На фото Каменских позирует в обтягивающем платье светло-коричневого цвета на тонких бретелях. Образ звезда дополнила золотистыми босоножками на высоких каблуках. Каменских использовала легкий макияж и дополнила образ золотыми украшениями на шее. Распущенные волосы звезда зачесала в одну сторону.

В комментариях к фото поклонники звезды активно обсуждают ее беременность. Одни спрашивают, действительно ли Настя в положении, другие утверждают это.



Источник: https://korrespondent.net/
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