В Сети обсуждают беременность Насти Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских, недавно вышедшая замуж, опубликовал на своей странице в Instagram новое фото. Поклонники звезды принялись обсуждать ее возможную беременность.





На фото Каменских позирует в обтягивающем платье светло-коричневого цвета на тонких бретелях. Образ звезда дополнила золотистыми босоножками на высоких каблуках. Каменских использовала легкий макияж и дополнила образ золотыми украшениями на шее. Распущенные волосы звезда зачесала в одну сторону.





В комментариях к фото поклонники звезды активно обсуждают ее беременность. Одни спрашивают, действительно ли Настя в положении, другие утверждают это.











