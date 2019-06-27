Вне конкуренции: Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл

Однако, как отмечает британское издание Tatler, Кейт Миддлтон имеет куда большее влияние на Великобританию, чем Меган Маркл.





За несколько последних недель Меган Маркл появилась в центре престижных наград в фэшн-индустрии. Ее планируют вручить титул британской иконы стиля, а также предложили стать приглашенным редактором





местного Vogue. Однако, как сообщается на сайте Tatler, Кейт Миддлтон таки пользуется большей влиятельности, чем новоиспеченная герцогиня Сассекская.





Британское издание объявило первую десятку людей, которым в 2019 году удалось стать влиятельными в Великобритании. Настоящими лидерами стали герцоги Кембриджские, Кейт Миддлтон и принц Уильям. Они заняли первое место престижного списка. Как отмечается в источнике, Меган Маркл и принц Гарри также входят в этот список, однако им не удалось войти в первую десятку значимых персон Великобритании.



