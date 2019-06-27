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Шоу-бизнес
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27 июня 19, 16:54
Анджелина Джоли потеряла сознание из-за истощения
Анджелина Джоли
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Анджелина Джоли почти ничего не ест.
Известная голливудская актриса в очередной раз насторожила поклонников своим самочувствием и неожиданной госпитализацией. Анджелина Джоли попала в больницу в Колумбии, однако она покинула стены медицинского учреждения раньше, чем ей поставили диагноз.

После развода с Брэдом Питтом фанаты Анджелины Джоли заметили резкое ухудшение ее внешнего вида, а также излишнюю худобу. Похоже, голливудская актриса изнуряет свой организм голоданием и внутренним переживанием. Как сообщает издание Gossip Cop, во время последней поездки в Колумбию она потеряла сознание и попала в больницу.

Однако 44-летняя актриса не дождалась заключения от врачей и покинула стены госпиталя раньше, чем ей было разрешено. Как отмечается в источнике, Анджелина Джоли заявила, что ей неинтересны результаты анализов, а также она отказалась их рассматривать. Однако медики все же предостерегли американскую звезду, что ей нужно быть осторожной со своим здоровьем, поскольку, согласно анализам, она почти ничего не ест, а если ест - то нерегулярно. Анджелина Джоли дошла до границы в потере веса согласно ее росту.

Источник: https://telegraf.com.ua
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