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Шоу-бизнес
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1 июля 19, 17:16
Серябкина рассказала о многолетнем романе с Темниковой
певица
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Певица считает, что разлад между ними начался из-за ревности и обычной женской конкуренции.
Экс-участница Серебра Ольга Серябкина рассказала о романе с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой, которая накануне заявила о любовной связи Серябкиной с продеюсером Максимом Фадеевы, сообщает портал Super 28 июня.

"Да, мы с ней были вместе, как девушка и девушка, как люди в отношениях. Это в принципе было достаточное количество времени, несколько лет", - заявила певица в интервью, подчеркнув, что очень ее любила и доверяла.

Она пояснила, что это легко можно доказать по райдеру, согласно которому они жили всегда в одном номере.

"А дальше пошел мой личный творческий рост, и, наверное, это стало ее задевать", - предположила Серябкина. 

Певица добавила, что разлад начался из-за ревности и обычной женской конкуренции.

Певица также опровергла слова Темниковой, которая в недавнем интервью журналистке Ирине Шихман сказала, что между Серябкиной и продюсером Серебра была любовная связь.

"То что, она говорит про меня и Макса, это очень странно", - отреагировала Серябкина.

Источник: https://korrespondent.net
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