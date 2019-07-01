Серябкина рассказала о многолетнем романе с Темниковой

Экс-участница Серебра Ольга Серябкина рассказала о романе с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой, которая накануне заявила о любовной связи Серябкиной с продеюсером Максимом Фадеевы, сообщает портал Super 28 июня.





"Да, мы с ней были вместе, как девушка и девушка, как люди в отношениях. Это в принципе было достаточное количество времени, несколько лет", - заявила певица в интервью, подчеркнув, что очень ее любила и доверяла.





Она пояснила, что это легко можно доказать по райдеру, согласно которому они жили всегда в одном номере.





"А дальше пошел мой личный творческий рост, и, наверное, это стало ее задевать", - предположила Серябкина.





Певица добавила, что разлад начался из-за ревности и обычной женской конкуренции.





Певица также опровергла слова Темниковой, которая в недавнем интервью журналистке Ирине Шихман сказала, что между Серябкиной и продюсером Серебра была любовная связь.





"То что, она говорит про меня и Макса, это очень странно", - отреагировала Серябкина.



