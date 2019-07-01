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Шоу-бизнес
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1 июля 19, 17:29
В США расстреляли очередного рэпера
Slim 400
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В Slim 400 стреляли восемь раз, и он находится в больнице Лос-Анджелесе. Его состояние оценивают как критическое.
Американский рэпер Slim 400 получил ранения в результате нападения в городе Комптон, штат Калифорния, пишет Los Angeles Times, ссылаясь на источники 29 июня.

Сотрудник департамента шерифа округа Лос-Анджелес рассказал изданию, что пострадавший жив, однако не уточнил его личность. Другой источник подтвердил, что ранен рэпер, известный как Slim 400. Он добавил, что стрельба произошла 28 июня в 20.30 по местному времени.

По данным источников TMZ, музыканта и продюсера доставили в больницу. В рэпера стреляли восемь раз, и он находится в критическом состоянии.




Источник: https://korrespondent.net
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