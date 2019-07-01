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Шоу-бизнес
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1 июля 19, 17:56
Надя Дорофеева рассекретила свой вес
Надя Дорофеева
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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками, сколько она весит.
Украинская поп-певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", ответила в личных Instagram-сториз на один из самых популярных вопросов ее поклонников. Нередко их интересует, сколько же весит знаменитость.

Фигуру 29-летней исполнительницы часто называют пределом женских грез, однако в это все равно трудно поверить: ее вес - 50 кг. Согласно последним правилам перевозки пассажиров и багажа ж/д транспортом Украины, супруг Владимир Дантес вполне мог бы провезти Надю Дорофееву в ручной клади.

В сториз певицы появилось фото из лифта.



На нем Дорофеева запечатлена в спортивной одежде. На вопрос поклонников о весе знаменитость вывела на экран большую цифру "50".

К сожалению, лишь Надя Дорофеева знает, как на это отреагировали любопытные фолловеры. Однако есть все основание предполагать, что ее вес вызвал очередную волну восхищений.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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