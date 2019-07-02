Ким Кардашьян изменит название своего нового бренда

Известная американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" появилась в центре скандала, следствием которого стало переименование бренда.





В конце июня Ким Кардашьян сообщила о запуске своей дебютной коллекции корректирующего белья под маркой Kimono. Однако японцы посчитали название ее бренда оскорбительным, поскольку, по их мнению, оно обесценивает культуру их нации и традиции, ведь кимоно – это красивая закрытая одежда, которая ничем не похоже на белье.





После этого в сети появилась информация, что в описании бренда Ким Кардашьян под названием Kimono указано не только белье, но и настоящее кимоно. Поэтому в будущем она могла бы выпустить такой стиль одежды.





Однако японцев это не удовлетворило. Поэтому 38-летняя бизнесвумен сообщила о переименовании своей марки. Она опубликовала фото в белье из своей первой коллекции на страничке в Instagram, рассказав об этом своим фанатам.





Быть предпринимателем и боссом было одной из самых полезных задач, которые мне достались в жизни. Это то, что дало мне возможность за все эти годы быть на прямой связи с моими поклонниками и общественностью. Я всегда слушаю, учусь и расту, я ценю приверженность и разнообразные перспективы, которые люди приносят мне. Когда я объявила название своей линии одежды, я сделала это с наилучшими намерениями. Мои бренды и продукты строятся с эксклюзивностью и разнообразием, и после тщательных размышлений я буду запускать свой бренд под новым названием Solutionwear. Скоро я выйду на связь с вами. Спасибо за понимание и поддержку всегда, – написала Ким Кардашьян.



