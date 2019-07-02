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2 июля 19, 11:44
Леся Никитюк на отдыхе в Италии (ФОТО)
Леся Никитюк
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Популярная телеведущая Леся Никитюк поехала в солнечную Италию. Знаменитость показала первые фото с романтической Флоренции, засветив свои стройные ноги.
Согласно Instagram-Stories телеведущей, сначала она отправилась в Амстердам. В аэропорту Леся Никитюк призналась, что едет на свадьбу Регины Тодоренко, которая должна пройти на днях в Италии. Поэтому, вероятно, украинская звезда станет одной из приглашенных гостей на торжественной церемонии.

Сейчас Леся Никитюк поселилась в одном из элитных отелей в Флоренции – Plaza Hotel Lucchesi. Телеведущая выбрала один из самых дорогих номеров, ведь с ее террасы можно увидеть главные памятники архитектуры.

Звезда не упустила случая сделать эффектные фото на фоне роскошных зданий. Леся Никитюк села на быльце террасы в белоснежном халате. Телеведущая добавила сексуальности в фотографии, обнажив свои стройные ноги и плечо. Знаменитая украинка держала в руке чашку утреннего кофе, что придало романтичности ее образу.

"Церковь Санта-Кроче и Национальная библиотека прямо у меня под носом! Роскошный вид с террасы отеля", – поделилась впечатлениями Леся Никитюк.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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