Ирина Шейк приняла участие в гей-параде (ФОТО)

Если прежде папарацци и таблоиды нечасто радовали поклонников Ирины Шейк новыми фото и новостями, то после расставания с Брэдли Купером фанаты больше не знают нужды. В это воскресенье модель присоединилась к параду World Pride и поделилась фотографиями с подписчиками, некоторые из которых ее за это осудили.





Вчера в городах США прошел парад World Pride, организованный в честь 50-летия Стоунволлских бунтов (акция в ответ на нападения полицейских на представителей ЛГБТ-сообщества). К празднованию в Нью-Йорке присоединилась Ирина Шейк. 33-летняя модель облачилась в короткие шорты и футболку с радужным символом сообщества и составила компанию группе друзей.





Позже звезда опубликовала несколько фото на своей странице в Instagram.





























Судя по всему, модель отлично провела выходные, чего нельзя сказать о русских подписчиках звезды. В комментариях к ее постам появилось немало записей разочарованных пользователей, которые осудили Ирину за толерантность к сексуальным меньшинствам: "Я не хочу, чтобы мои дети это видели", "Зачем поддерживать разврат и аморальность?", "Как можно пропагандировать извращение? Просто разочаровалась в вас, Ирина".



