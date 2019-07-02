Алиса Фрейндлих стала прабабушкой

На днях внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова впервые стала мамой. В своем микроблоге продюсер опубликовала первое фото своего первенца.





"28.06.2019 1:55", - кратко подписала снимок молодая мама.













Пока Анна не раскрывает пол и имя ребенка, а на фото видны только маленькие ручки новорожденного.





Напомним, два года назад Анна вышла замуж за актера Алексея Мышинского. Свою беременность продюсер скрывала от посторонних.





Новоиспеченный отец поздравил супругу с рождением первенца: "Моя жена героиня. Я горжусь ей!" — написал Мышинский.











