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2 июля 19, 12:07
Алиса Фрейндлих стала прабабушкой
Алиса Фрейндлих
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Внучка актрисы родила первенца.
На днях внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова впервые стала мамой. В своем микроблоге продюсер опубликовала первое фото своего первенца.

"28.06.2019 1:55", - кратко подписала снимок молодая мама.



Пока Анна не раскрывает пол и имя ребенка, а на фото видны только маленькие ручки новорожденного.

Напомним, два года назад Анна вышла замуж за актера Алексея Мышинского. Свою беременность продюсер скрывала от посторонних.

Новоиспеченный отец поздравил супругу с рождением первенца: "Моя жена героиня. Я горжусь ей!" — написал Мышинский.



Источник: https://kinoafisha.ua
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