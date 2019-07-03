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3 июля 19, 16:23
Слава из НеАнгелов официально развелись с мужем
Слава Каминская
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Пара узаконила свое расставание. Как супруги подлили опеку над двумя детьми пока неизвестно.
Украинская певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская официально развелась с мужем. Об этом сообщает LifeStyle 24.

Певица и ее бывший супруг пластический хирург Эдгар Каминский официально расторгли брак. В сети появилось решение Подольского районного суда города Киева.

Пара подала на развод в апреле 2019 года. Из-за неявки обеих сторон в суд в июне заседание перенесли на июль. Суд рассмотрел иск Эдгара Каминского в понедельник, 1 июля и удовлетворил заявление полностью.

В сети говорилось о том, что причиной расставания пары является мать хирурга, но Эдгар и Слава не комментируют развод. Пока неизвестно, как экс-супруги поделили опеку над 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой. Пара вступила в брак в 2014 году.

Источник: https://korrespondent.net
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