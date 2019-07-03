Слава из НеАнгелов официально развелись с мужем

Украинская певица и солистка группы НеАнгелы Слава Каминская официально развелась с мужем. Об этом сообщает LifeStyle 24.





Певица и ее бывший супруг пластический хирург Эдгар Каминский официально расторгли брак. В сети появилось решение Подольского районного суда города Киева.





Пара подала на развод в апреле 2019 года. Из-за неявки обеих сторон в суд в июне заседание перенесли на июль. Суд рассмотрел иск Эдгара Каминского в понедельник, 1 июля и удовлетворил заявление полностью.





В сети говорилось о том, что причиной расставания пары является мать хирурга, но Эдгар и Слава не комментируют развод. Пока неизвестно, как экс-супруги поделили опеку над 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой. Пара вступила в брак в 2014 году.



