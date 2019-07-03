Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
29.37
USD
26.01
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 июля 19, 16:39
Тина Тернер рассказала о самоубийстве своего сына
Тина Тернер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известно, что Крейг Тернер застрелился ровно год назад, 3 июля 2018 года. Ему было 59 лет.
"Я думаю, что Крейг был одинок", - сказала Тернер CBS News. "У меня есть фотографии, на которых он улыбается, и мне кажется, что он в хорошем месте. Я действительно так чувствую".

Это не первый раз, когда Тернер говорит о потере сына, который умер от огнестрельной раны в июле прошлого года в Калифорнии.

"Я до сих пор не знаю, что подтолкнула его на такие крайние меры", - сказала Тернер BBC в октябре прошлого года, сказав, что это вдвойне смущает ее, потому что Крейг только недавно начал новый проект и нашел свою любовь.

"Он познакомил меня с девушкой на свой день рождения в августе. Крейг украсил квартиру, которую я купила ему много лет назад. Он также получил новую работу в известной компании по недвижимости в Калифорнии. Он был очень доволен", - добавила певица.



Тернер описала своего сына как "замкнутого человека" и "очень застенчивого".

После смерти Крейга Тернер развеяла его пепел у побережья Калифорнии.

"Мой самый грустный момент, как матери", - написала певица в соцсети в честь своего сына.

"В четверг, 19 июля 2018 года, я в последний раз попрощалась со своим сыном, Крейгом Рэймондом Тернером. Я собралась со всей семьей и друзьями, чтобы развеять его пепел у побережья Калифорнии. Ему было 59 лет, когда он так трагически умер, но он всегда будет моим ребенком".

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера
Камалия в трауре: певица потеряла близкую подругу
Люк Перри планировал жениться этим летом
Влад Топалов рассказал, о своем сыне
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником
noimageБританцы недовольны тратами герцогов Кембриджских
noimageСелена Гомес "примерила" образ Памелы Андерсон
noimageСлава из НеАнгелов официально развелись с мужем
Лента новостей