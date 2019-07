Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 20-ю годовщину свадьбы

Известная британская дизайнер Виктория Бекхэм и знаменитый футболист Дэвид празднуют двадцатую годовщину после бракосочетания. Они – одни из немногих супружеских пар шоу-бизнеса, которым удалось сохранить брак и любовь, несмотря на время, популярность и испытания.





Ровно 20 лет назад, 4 июля 1999 года, еще малоизвестные, но такие влюбленные и счастливые Виктория Адамс и Дэвид Бекхэм пообещали друг другу уважение, верность и любовь на церемонии в замке под названием Латтрелстоун.













За двадцать лет брака их семья пережила немало слухов о недоразумении, разводах, изменах и прочие скандалы, которые ни разу себя не оправдали. Виктория и Дэвид достойно прошли сложный путь, который испытывал их на прочность, и теперь заслуженно называются одной из самых крепких звездных пар. Поэтому, как начиналась их прекрасная история любви – читайте дальше.





История любви Виктории и Дэвида Бекхэм





Красивый юный полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", который не видел ничего кроме любимого вида спорта, неожиданно влюбился. Нет! Это не была любовь с первого взгляда, поскольку Дэвид почувствовал симпатию к харизматичной участнице группы Spice Girls еще до их встречи. В 1997 году ярый футболист увидел Викторию Адамс в новом клипе группы на песню Say You Will Be There.













Сразу после этого судьба свела молодых и амбициозных звезд на одной из вечеринок после очередного матча английского клуба. Дэвид решился поговорить с недоступной красавицей, взяв у нее номер телефона. Что интересно, она написала свой номер на билете с матча, который он до сих пор хранит как драгоценную вещь в домашней шкатулке.





Полузащитник "Манчестера" неоднократно рассказывал, что был готов жениться с Викторией сразу же после первого свидания, однако решился на признание через год после их личного знакомства. Немного времени понадобилось Дэвиду Бекхэму для того, чтобы он понял, что готов к одному из самых важных шагов в своей жизни. Еще бы, если звезда большой сцены не сбежала от него после первого свидания, которое прошло в одном из китайских пабов на улице Чингфорд, что в Лондоне, то это говорило только о ее истинных чувствах к молодому футболисту.













Однако еще одним важным фактором, который подтолкнул Дэвида к женитьбе стала новость о беременности солистки группы Spice Girls. Летом 1998 года футболист, переживший скандальный матч в том сезоне узнал, что станет отцом. Его возлюбленная Виктория показала ему снимок УЗИ за несколько минут до того, как выйти на сцену с очередным концертом группы. 4 марта 1999 года у них родился сын, которого назвали Бруклином. Влюбленные выбрали это имя не зря – первенец был зачат в известном одноименном районе Нью-Йорка.





После рождения сына пара начала активно готовиться к пышному празднованию. Свадьба отгремела 4 июля в Ирландском замке XVI века – Латтрелстоуне. На идеально стройной Виктории через три месяца после родов было платье от американского дизайнера Vera Wang. Ее свадебное платье стоило около сорока тысяч долларов, а на голове красовалась драгоценная бриллиантовая диадема. Всего на торжественное действо пара пригласила около трехсот друзей.





В одном из интервью Дэвид признался, что изрядно задрожал, когда услышал, что автомобиль, в котором была его будущая жена, подъехал к месту назначения.





Сначала в дверях появился отец Виктории, Тони. Я внимательно смотрел на вход и увидел, что внутрь ступила она. Виктория держала на руках Бруклина и вдруг я почувствовал, что у меня пощипывает под веками. Обернувшись, я увидел Эмму Бантон – она плакала. В тот момент я был готов расплакаться даже больше, чем она, но хорошо, что кто-то догадался незаметно подсунуть мне в руку салфетку, – трогательно вспоминает день свадьбы Дэвид Бекхэм.





Полностью все празднование стоило паре около 800 тысяч долларов, а за первое интервью для британского журнала Дэвид и Виктория потребовали 1,5 миллиона долларов. Уже в 1999 году молодые супруги знали себе цену.





Сразу же после свадьбы они приобрели роскошный особняк, цена которого достигала 4 миллионов долларов, а площадь – 97 тысяч квадратных метров. Их пышная свадьба и купленное жилье по масштабам приравнивали к стандартам королевской семьи, поэтому особняк Дэвида и Виктории называли "Бекхемговский дворец".













После того, как супруги с новорожденным сыном переехали в новые апартаменты, Виктория задумалась о завершении вокальной карьеры, поскольку совмещать ее с молодой семьей было довольно сложно. Она решила серьезно заняться своим стилем, а также имиджем своего мужа. После ярких 90-х в ее гардеробе стали появляться вещи более женственных фасонов и нежных, спокойных оттенков. Ее муж Дэвид также принял во внимание ее замечания и начал выбирать одежду, которая соответствовала стилю жены. Шаг за шагом, держась за руки, они создавали себя сами на глазах у миллионов поклонников.





В 2002 году у известного футболиста и его жены родился второй сын, которого они назвали прекрасным романтическим именем Ромео. Однако после его появления на свет судьба начала испытывать звездных супругов на прочность. В 2003 году у мальчика обнаружили эпилепсию. А через несколько месяцев после этого на плечи и без того подавленной Виктории рухнула еще одна неприятность. Все заголовки прессы сверкали обвинением Дэвида в измене. На страницах журналов и интернет-изданий были представлены фотодоказательства переписки известного футболиста со своей ассистенткой Ребеккой Лус.





После болезни сына это стало тяжелым ударом для Виктории. Однако, как мудрая женщина, она заявила всем, что простила своему мужу, поскольку он поклялся, что между ним и помощницей ничего не было, а она привыкла ему доверять.





Сразу же после скандальных новостей супруги отправились в Марокко. Их путешествие называют "поездкой за третьим ребенком", поскольку после возвратщения УЗИ подтвердило, что Виктория ждет третьего ребенка. В 2005 году у них родился третий сын, которого назвали Круз. Многодетная мама продолжала эксперименты над имиджем и изменила прическу. Асимметричное каре стало настоящим трендом. Все хотели стрижку "как у Posh Spice".





Поговаривают, что Бекхэмы решили спасти свой брак для детей, а третий сын стал настоящим спасением их отношений и вернул Дэвида в семью. Ведь после появления Круза футболист тайно от своей жены устроил церемонию, на которой они возобновили свои обещания друг другу с 1999 года.





"Футбол, жена и дети – три кита, на которых держится мой мир", – повторял Дэвид едва ли не в каждом своем интервью. После этого у них появились одинаковые татуировки, которые в переводе с латинского означают "все сначала".













В 2007 году звездная пара решила переехать в США, поскольку Дэвид Бекхэм подписал контракт с компанией "Лос-Анджелес Галакси". Супруги сразу же покорили бешеную Америку. Они получали приглашения на все престижные светские мероприятия, среди которых был модный бал Met Gala. Их образы каждый год были самыми обсуждаемыми. Вероятно, бурный темп США и сложный период в жизни вдохновили Викторию на творчество. В том же году она выпустила свою дебютную коллекцию джинсов под названием Victoria Beckham for Rock&Republic.





Также жена известного футболиста презентовала книгу "Дополнительные полдюйма: от прически до каблуков", после этого – женский и мужской ароматы. Фамилия "Бекхэм" шаг за шагом становилась брендом. Товаров под этим названием появлялось все больше, а на публике они всегда показывали идеальную картинку их жизни.





В 2011 году они стали почетными гостями на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а такое приглашение получали только избранные. Через два месяца после этого у них родилась дочь Харпер. В одном из интервью Дэвид признался, что она изменила его жизнь раз и навсегда.





Я всегда хотел брать с собой детей на работу, потому что три сына – это мечта футболиста. А теперь у меня есть и девочка, которая освещает каждый мой день. С мальчиками я довольно строгий, они не должны терять землю под ногами. А Харпер такая спокойная, она настоящая леди. Очень женственная, это можно заметить по улыбке, по интонации, по тому, как она движется. Она невероятная, – сказал как-то Дэвид о дочери.





В 2013 году футболист объявил о завершении карьеры. Вероятно, ему захотелось проводить с семьей больше времени. С того времени в их жизни многое изменилось: Виктория получила статус иконы стиля, он стал секс-символом, а их сыновья – выросли. Однако неизменной осталась их любовь, которая сегодня, 4 июля, празднует свою 20-годовщину.