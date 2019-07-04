Кто станет крестной матерью сына Меган Маркл и принца Гарри

После официального разглашения в сети распространились слухи, что крестными родителями станут близкие подруги Меган Маркл, а также друзья принца Гарри.





На днях представители королевской семьи назвали официальную дату крестин 2-месячного Арчи Харрисона. По предварительным данным таинство крещения состоится в субботу, 6 июля. Сразу после объявления даты в сети появилась информация, что герцоги Сассекские определились с крестными родителями для своего сына.





Несколько иностранных изданий, в частности Express, сообщают, что крестной матерью для новорожденного представителя королевской семьи станет известная американская теннисистка Серена Уильямс. Именно сейчас спортсменка находится в Великобритании на Уимблдонском турнире, который продлится еще несколько дней.





Также в изданиях отмечается, что второй крестной может стать еще одна подруга Меган Маркл Джессика Малруни. А вот крестными родителями могут стать Марк Дайер и друг, которых познакомил герцогов Сассекских, Маркус Андерсон.



