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4 июля 19, 16:08
Кто станет крестной матерью сына Меган Маркл и принца Гарри
Герцоги Сассекские
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Герцоги Сассекские таки решились рассказать миру о дате крещения своего сына Арчи Харрисона.
После официального разглашения в сети распространились слухи, что крестными родителями станут близкие подруги Меган Маркл, а также друзья принца Гарри.

На днях представители королевской семьи назвали официальную дату крестин 2-месячного Арчи Харрисона. По предварительным данным таинство крещения состоится в субботу, 6 июля. Сразу после объявления даты в сети появилась информация, что герцоги Сассекские определились с крестными родителями для своего сына. 

Несколько иностранных изданий, в частности Express, сообщают, что крестной матерью для новорожденного представителя королевской семьи станет известная американская теннисистка Серена Уильямс. Именно сейчас спортсменка находится в Великобритании на Уимблдонском турнире, который продлится еще несколько дней.

Также в изданиях отмечается, что второй крестной может стать еще одна подруга Меган Маркл Джессика Малруни. А вот крестными родителями могут стать Марк Дайер и друг, которых познакомил герцогов Сассекских, Маркус Андерсон.

Источник: https://telegraf.com.ua
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