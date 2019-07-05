Потап отдохнул с солистом Rammstein (ФОТО)

Рэпер и музыкальный продюсер Алексей Потапенко более известный как Потап опубликовал совместный снимок с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Фото появилось на официальных страницах обоих музыкантов в Instagram.





На снимке артисты сидят бок о бок друг к другу, глядя в камеру. Тилль держит Потапа за руку над локтем. Оба певца показывают пальцами себе через плечо.





Примечательно, что Потап не оставил подписи к фото, но поставил хэштег #honeymoon - медовый месяц. Недавно поженившийся на насте Каменских Потап провел медовый месяц заграницей, но на странице Линдеманна обозначен хэштег #kiew. Можно предположить, что музыканты встретились в украинской столице.











