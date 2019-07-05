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5 июля 19, 13:56
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Юрий Шатунов
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В больнице Москвы певец Юрий Шатунов пробудет еще семь дне, а после – отправится в другую клинику.
Бывшего солиста поп-группы Ласковый май Юрия Шатунова экстренно прооперировали в московской клинике от воспалительного процесса. Об этом kp.ru рассказал директор артиста Аркадий Кудряшов.
 
По его словам, операция прошла хорошо, в клинике певец пробудет еще около недели. Затем Шатунов отправится в следующую клинику, чтобы удалить больной зуб, который привел к воспалительному процессу левой гайморовой пазухи.
 
Шатунова госпитализировали в Москве 2 июля после масштабного гастрольного тура. 28 июня он попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске. Медики помогли артисту, однако затем ему снова стало плохо.

Источник: https://korrespondent.net/
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