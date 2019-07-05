Меган Маркл поддержала свою подругу на Уимблдонском турнире

Актрису Меган Маркл и теннисистку Серену Уильямс связывает многолетняя дружба, поэтому неудивительно, что жена принца Гарри попросила спортсменку стать крестной мамой малыша Арчи. Но перед важным событием, которое состоится 6 июля, Маркл пришла поддержать подругу на Уимбилдонском турнире.





Примечательно, что герцогиня Сассекская сидела на простых местах болельщиков, а не в королевской ложе. Она очень эмоционально обсуждала с подругами происходящее на корте и не скрывала бурных эмоций.













Кстати, днем ранее Уимбилдонский турнир посетила Кейт Миддлтон, она смотрела напряженный матч между подданной Великобритании Хариет Дарт и американкой Кристиной МакХейл.





Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями 6 мая, на свет появился их сын Арчи. Спустя ровно два месяца в часовне королевы Елизаветы пройдут скромные крестины, на них приглашены всего 25 человек. Еще одной крестной матерью младенца станет стилистка Джессика Малруни. Что касается крестных отцов, то на эту почетную должность давно выбраны близкий друг Гарри Марк Дайер и Маркус Андерсон, который и познакомил будущих супругов.



