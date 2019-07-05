Дзидзьо впервые показал свою Музу (ФОТО)

Украинский певец Дзидзьо — один из самых ярких представителей отечественного шоу бизнеса. Помимо того, что музыкант пишет музыку и выступает с масштабными шоу на самых больших площадках страны, он еще и снимается в кино. Так, недавно в прокат вышел фильм Свингеры 2, в котором эпатажный исполнитель появился в образе секс-гуру жены главного героя. Также отметим, что в Instagram у Дзидзьо более миллиона подписчиков.





Сейчас артист сражается за победу со своей командой в шоу Голос. Діти.





На фото запечатлена муза коллектива DZIDZIO — Надежда. На фото зритель увидел светловолосую девушку, которая периодически появляется с Михаилом Хомой (Дзидзьо — прим. ред.) на интервью и мероприятиях. В целом про нее мало, что известно, но Instagram вдохновительницы бэнда пестрит фото с мероприятий и кадров с охапками букетов.













"В Музи Дзидзьо сьогодні День Народження. Вітаю, вітаю. Будь здорова, багата, мудра, щаслива — завжди посміхайся. Люблю тебе", — написал артист.





Поклонники принялись обсуждать новое фото: "Цвет волос нужно срочно изменить", "Чому вона така жовта?", "А хто вона йому приходиця?", "Кого поздравлять", "О баба Дзідзі", "Барбі".



