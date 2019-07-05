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5 июля 19, 14:46
Софи Тернер поделилась снимками со свадебной церемонии
Софи Тернер и Джо Джонас
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Хоть знаменитая голливудская пара официально поженилась еще в мае 2019 года в Лас-Вегасе, однако на этом празднования не закончились.
Прошло всего несколько месяцев, как Софи Тернер и Джо Джонас повторно пошли к алтарю. Влюбленные сделали это во Франции, пригласив на церемонию ближайших родственников и друзей.

До сих пор Софи и Джо не публиковали снимков с торжественного мероприятия, а в сети ширились только фото, сделанные втайне папарацци. Кроме этого, по просьбе звезд ни один из гостей не опубликовал совместное фото с молодоженами. Однако в четверг, 4 июля, знаменитая пара решила поделиться волшебным кадром со свадьбы.

"Мистер и миссис Джонас", - мило подписала фото Софи Тернер.



Известно, что церемония состоялась во Франции в субботу, 29 июня. Софи Тернер и Джо Джонас выбрали для свадьбы старинное поместье в Провансе. Согласно фото, опубликованных супругами, актриса пошла к алтарю в роскошном белом платье от бренда Louis Vuitton с немалым декольте и кружевом. Звезда "Игры престолов" подобрала лаконичную фату к роскошному платью. Джо Джонас предстал перед гостями в классическом черном костюме и такой же рубашке.



Согласно данным западных СМИ, на свадебную церемонию пара пригласила братьев жениха Ника Джонаса с женой Приянкой Чопрой, Кевина Джонаса с Даниэль, звезду "Игры престолов" Мэйси Уильямс и модель Эшли Грэм с мужем. После торжественной части все знаменитости развлекались на вечеринке, устроенной на территории поместья.

Источник: https://telegraf.com.ua
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