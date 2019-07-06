День рождения Сильвестра Сталлоне: интересные факты из жизни

Сегодня, 6 июля, свой 73-й день рождения отмечает американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне.

В честь праздника Ivona подготовила топ-10 малоизвестных фактов из жизни именинника.

Отец Сильвестра, Фрэнк, был итальянским иммигрантом, который основал сеть парикмахерских и салонов красоты в нескольких американских городах. А мама актера, Жаклин, имела французско-еврейские корни.

- Во время родов врачи повредили актеру нервы лица. Сильвестр получил частичный паралич губ, языка и подбородка.





- Впервые актер появился в кино в 1970 году в порнографическом фильме “Итальянский жеребец“.

- В 1976 году всего за несколько дней Сталлоне написал сценарий к фильму “Рокки“, где он сыграл главную роль. Лента была номинирована на Оскар, а сам актер приобрел всемирную известность. Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо" Getty Images





- До начала успешной актерской карьеры Сталлоне успел поработать преподаватель физкультуры, вышибалой, чистильщиком клеток в зоопарке и швейцаром.

- Несмотря на огромную популярность, Сталлоне неоднократно был номинантом на “Золотую малину“ как худший актер и режиссер года.

- Актер был трижды женат. Первый брак с американской актрисой Сашей Зак просуществовал с 1974 и по 1985 год. У пары родилось два сына.Старший Сейдж был известным актером, он умер в 2012 году от сердечного приступа накануне своей свадьбы. Младший Серджо страдает аутизмом. Второй брак с датской моделью Бриджит Нильсен, которая была младше Сильвестра на 17 лет, продлился лишь полтора года. В мае 1997 года актер женился на американской модели Дженнифер Флавин, которая младше Сталлоне на 22 года. Пара воспитывает троих дочерей: 23-летнею Софию, 21-летнею Систин и 17-летнюю Скарлет (2002).





Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми Getty Images

- Сильвестр Сталлоне является поклонником английского футбольного клуба “Эвертон“.

- Сталлоне уже больше 50 лет занимается масляной живописью. В 2011 году в Швейцарии состоялась его первая выставка.

- Сильвестр Сталлоне - левша.