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6 июля 19, 09:49
День рождения Сильвестра Сталлоне: интересные факты из жизни
Сильвестр Сталлоне
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Сегодня звезде фильмов "Рокки" и "Рэмбо" исполняется 73 года.

Сегодня, 6 июля, свой 73-й день рождения отмечает американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне.

В честь праздника Ivona подготовила топ-10 малоизвестных фактов из жизни именинника.

Отец Сильвестра, Фрэнк, был итальянским иммигрантом, который основал сеть парикмахерских и салонов красоты в нескольких американских городах. А мама актера, Жаклин, имела французско-еврейские корни. 

- Во время родов врачи повредили актеру нервы лица. Сильвестр получил частичный паралич губ, языка и подбородка. 

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-  Впервые актер появился в кино в 1970 году в порнографическом фильме “Итальянский жеребец“. 

-  В 1976 году всего за несколько дней Сталлоне написал сценарий к фильму “Рокки“, где он сыграл главную роль. Лента была номинирована на Оскар, а сам актер приобрел всемирную известность. Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо" Getty Images 


- До начала успешной актерской карьеры Сталлоне успел поработать преподаватель физкультуры, вышибалой, чистильщиком клеток в зоопарке и швейцаром. 

- Несмотря на огромную популярность, Сталлоне неоднократно был номинантом на “Золотую малину“ как худший актер и режиссер года.

- Актер был трижды женат. Первый брак с американской актрисой Сашей Зак просуществовал с 1974 и по 1985 год. У пары  родилось два сына.Старший Сейдж был известным актером, он умер в 2012 году от сердечного приступа накануне своей свадьбы. Младший Серджо страдает аутизмом. Второй брак с датской моделью Бриджит Нильсен, которая была младше Сильвестра на 17 лет, продлился лишь полтора года. В мае 1997 года актер женился на американской модели Дженнифер Флавин, которая младше Сталлоне на 22 года. Пара воспитывает троих дочерей: 23-летнею Софию, 21-летнею Систин и 17-летнюю Скарлет (2002). 


Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми Getty Images 

- Сильвестр Сталлоне является поклонником английского футбольного клуба “Эвертон“. 

- Сталлоне уже больше 50 лет занимается масляной живописью. В 2011 году в Швейцарии состоялась его первая выставка. 

- Сильвестр Сталлоне - левша. 
bigmir.net
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