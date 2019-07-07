Принц Гарри и Меган Маркл покрестили сына

Королевская чета Меган Маркл и герцог Сассекский покрестили сына Арчи. Первыми фотографиями с церемонии крещения Меган и Гарри поделились на официальной странице в Instagram.
На фото позировали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, а также герцоги Кембриджские, которые появились на праздничных фотографиях рядом с Меган и принцем Гарри.
На церемонии таинства присутствовали всего 25 человек – ближайшие родственники и один фотограф. Однако Елизавета II не смогла присоединиться к крещению из-за своего плотного графика.
Крестить сына Арчи принц Гарри и Меган решили в личной часовне королевы Елизаветы в Виндзорском замке.