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6 июля 19, 23:09
Принц Гарри и Меган Маркл покрестили сына
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На церемонии таинства присутствовали всего 25 человек – ближайшие родственники и один фотограф.

Королевская чета Меган Маркл и герцог Сассекский покрестили сына Арчи. Первыми фотографиями с церемонии крещения Меган и Гарри поделились на официальной странице в Instagram.

На фото позировали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, а также герцоги Кембриджские, которые появились на праздничных фотографиях рядом с Меган и принцем Гарри.


На церемонии таинства присутствовали всего 25 человек – ближайшие родственники и один фотограф. Однако Елизавета II не смогла присоединиться к крещению из-за своего плотного графика.

Крестить сына Арчи принц Гарри и Меган решили в личной часовне королевы Елизаветы в Виндзорском замке.

Однако, кто именно стал крестными родителями сына Арчи, неизвестно. СМИ сообщали, что на роль одной из крестных матерей герцогиня выбрала известную теннисистку Серену Уильямс, с которой дружит на протяжении десяти лет. Второй, вероятно, могла стать еще одна близкая подруга Меган - стилист Джессика Малруни.


Ранее принц Гарри и Меган Маркл впервые показали миру своего новорожденного сына.

Как сообщалось, супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 6 мая. Герцог и герцогиня не показали ребенка общественности в день появления на свет, как это делали Кейт Миддлтон и принц Уильям
bigmir.net
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