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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 июля 19, 10:58
Никита Добрынин и Даша Квиткова улетели в Париж: фото
Никита Добрынин, Даша Квиткова
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Даша Квиткова отметила 21-летие в парижском Диснейленде.

Во вторник, 9 июля, победительница 9 сезона шоу “Холостяк“ Дария Квиткова отметила 21-й день рождения. Главный герой проекта и возлюбленный именинницы подготовил для девушки романтический подарок. Никита Добрынин организовал поездку в Париж.

На своей странице в Instagram Квиткова рассказала фанам, какая ее мечта осуществилась в день рождения. Добрынин устроил любимой поход в Диснейленд. Даша опубликовала несколько ярких кадров с прогулки и рассказала с чего началось ее праздничное утро.

 “Мое утро началось с того, что я ударилась лбом об стеклянный угол стола, когда переворачивалась спросонья в кровати. Открыв глаза, я увидела, что ты стоишь с букетом цветов и поздравляешь меня с моим днем. Я подумала: И когда ты успел, сейчас же только 8 утра. За завтраком я получила конверт, в котором были билеты в Диснейленд. Мне хотелось визжать, но мы сидели в тихом месте, поэтому я танцевала попой на стуле, а глаза наполнились слезами счастья“, - эмоционально написала Квиткова. 


Также в подписи к снимку именинница призналась, что главным подарком для нее является Никита.

“Стоит ли мне говорить, что мой самый главный подарок - это ты? Спасибо, что каждый день я чувствую себя счастливой и любимой. Спасибо, что с тобой можно веселиться, как маленькому ребенку, плясать под песни мультфильмов, да и вообще, какая разница сколько тебе лет, если счастливым тебя делает детская игрушка?“, - поделилась Даша. 



В своем Инстаграм Никита также написал пост, в котором признался, что стало самым главным событием для него в этом году.

"Самым главным событием этого года стал вовсе не проект Холостяк, а то что мы встретили друг друга. Ты невероятна. Мы невероятны!


Напомним, ранее Никита Добрынин поделился подробностями о жизни с Дашей

bigmir.net
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