Бритни Спирс заподозрили в третьей беременности

Поклонники Бритни Спирс оживленно обсуждают распространившуюся по Сети новость: 37-летняя певица вскоре станет мамой в третий раз.





Самое любопытное в этой истории то, что слух о якобы имеющей место беременности певицы спровоцировали не папарацци, заснявшие ее, к примеру, на пляже в купальнике, а она сама.





На днях певица опубликовала загадочное "послание" - она опубликовала фото трех прекрасных свежих роз, никак не прокомментировав этом кадр. Зато сопроводила его "эмоджи" - тремя улыбающимися рожицами. Фанаты Бритни сначала пришли было в недоумение, ведь за певицей раньше вроде не наблюдалось особой любви ни к самим цветам, ни к их разведению.





А потом один из наиболее догадливых ее поклонников, вдруг сообразил: ведь у Спирс есть двое детей от ее бывшего супруга Кевина Федерлайна - 13-летний Шон Престон и 12-летний Джейден. А Cпирс не раз говорила сама, что хочет еще и третьего - от своего молодого любовника Сэма Асгари. "Все ясно. Она беременна третьим!" - написал фанат певицы.





И многие другие поклонники Бритни с ним согласились. Впрочем, дальнейшее развитие событий покажет, правильно ли фанаты поняли намек своего кумира.





Заметим, что последнее время Спирс ведет себя действительно как-то необычно - слишком импульсивно даже для нее, что вполне может быть результатом гормональной перестройки. То она заявляет, что стала "худой, как игла" и обижается, когда ей не верят.





А вчера Спирс выступила и с вовсе неожиданным заявлением, объяснившись в любви к своему "бывшему", Джастину Тимберлейку, с которым она встречалась давным-давно.





"Пусть наши жизни не смогли соединиться, зато наши души знают, как танцевать вместе!" - с такими словами она обратилась к певцу, поставив его в неловкое положение. Ведь он давно и счастливо женат на Джессике Бил.



