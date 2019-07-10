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10 июля 19, 13:00
Адриана Лима закрутила роман с турецким миллионером
Адриана Лима
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Известная бразильская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret Адриана Лима в который раз засветилась перед папарацци с турецким мужем.
Новый роман звезды подиумов набирает обороты.

О симпатии 38-летней бразильской модели к горячим турецким мужчинам стало известного еще во время предыдущего романа, который закончился около полугода назад. Вслед за расставанием у Адрианы Лимы появился новый турецкий ухажер.

Во вторник, 9 июля, в сети появились фото с отдыха экс-"ангела" Victoria's Secret с ее новым бойфрендом. Им оказался 38-летний миллионер Эмин Уяр. Он из богатой семьи, которая давно владеет популярной сетью отелей в Турции, а сам Эмин также является вице-президентом известной турецкой строительной компании Permak Group.

Во время отдыха влюбленные не скрывают чувств, держась за руки и гуляя по невероятному греческому острову Миконос.



Источник: https://telegraf.com.ua
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